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普廷總統座車嚴重車禍 駕駛當場死亡

2016-09-06  23:19

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷近日出席在中國舉辦的G20高峰會，今又前往烏茲別克對該國剛病逝的總統致意，但在俄羅斯首都莫斯科卻傳出，他平時搭乘的BMW總統座車發生嚴重車禍，從相關畫面可看到，該輛車突然跨到對向車道，與另一輛賓士車迎頭對撞，BMW上的駕駛當場身亡。

綜合媒體報導，莫斯科於6日驚傳普廷的總統座車發生嚴重車禍，普廷本人因人還在國外，並未捲入這場事故，但車上為他開車多年的駕駛卻當場身亡。

從外媒公布的相關畫面可看到，該輛BMW總統座車當時行駛於著名的庫圖佐夫大道（Kutuzovsky Avenue），卻突然跨過道路中線，與對向的一輛賓士車發生對撞，巨大的撞擊力將BMW撞回原車道，過程中還旋轉了好幾圈，後方車輛則紛紛緊急剎車，雖然未再發生進一步的追撞事故，但據傳駕駛已當場身亡，庫圖佐夫大道也因此交通回堵。

相關報導提到，身亡的駕駛已為官方開車超過40年，目前克里姆林宮尚未對此事發表評論，警方則表示案件仍在調查中，

相關影片請見：

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  • 俄羅斯首都莫斯科卻傳出，該國總統普廷平時搭乘的BMW總統座車發生嚴重車禍，從相關畫面可看到，該輛車突然跨到對向車道，與另一輛賓士車迎頭對撞，BMW上的駕駛當場身亡。（圖擷自《太陽報》）

    俄羅斯首都莫斯科卻傳出，該國總統普廷平時搭乘的BMW總統座車發生嚴重車禍，從相關畫面可看到，該輛車突然跨到對向車道，與另一輛賓士車迎頭對撞，BMW上的駕駛當場身亡。（圖擷自《太陽報》）

  • 俄羅斯首都莫斯科卻傳出，該國總統普廷平時搭乘的BMW總統座車發生嚴重車禍，從相關畫面可看到，該輛車突然跨到對向車道，與另一輛賓士車迎頭對撞，BMW上的駕駛當場身亡。（圖擷自《太陽報》）

    俄羅斯首都莫斯科卻傳出，該國總統普廷平時搭乘的BMW總統座車發生嚴重車禍，從相關畫面可看到，該輛車突然跨到對向車道，與另一輛賓士車迎頭對撞，BMW上的駕駛當場身亡。（圖擷自《太陽報》）

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相關關鍵字： 俄羅斯 對撞 死亡車禍 總統座車 車禍 駕駛
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