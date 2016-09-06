杜特蒂武力再提升 日本貸款給菲律賓買軍艦

2016-09-06 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕南海問題最近成為許多國家強烈關注的議題，大家都認為擁有該區域的主權。日本今天就為了和菲律賓合作解決南海問題，同意協助菲律賓購買兩艘長90公尺的大型巡邏艦。

據《BBC》報導，日本首相安倍晉三今天在寮國參加東盟峰會時，和菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）進行會面，兩人同意要合作、和平解決南海問題，兩國最高領導也呼籲中國，要尊重國際仲裁法庭對南海議題的裁決。安倍表示，日本支持菲律賓在南海問題上的立場，也支持訴之於國際法律。

而日本為了加強菲律賓在海上的警備力，也同意貸款給菲律賓，幫助購買兩艘長90公尺的大型巡邏艦。除此之外，日本還會租給菲律賓最多5架、日本海上自衛隊用的TC90型飛機。杜特蒂則表示，菲律賓對於日本的協助相當感謝。