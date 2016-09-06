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北韓公布發射導彈畫面 炫耀意味十足

北韓官媒指出，本次發射是為了再次檢查導彈的飛行安全性和命中率，以及部隊的實戰能力。（圖擷取自勞動新聞）

2016-09-06  23:12

〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨日從黃海北道黃州郡一帶，朝日本海發射疑似為「蘆洞」的3枚導彈，落入日本防空識別區，引發國際關注，北韓官媒今則公布發射畫面，炫耀意味十足。

根據北韓官媒《勞動新聞》報導，北韓最高領導人金正恩也到場指導發射過程，強調本次的發射，是為了再次檢查導彈的飛行安全性和命中率，以及部隊的實戰能力。

另一方面，官媒《朝鮮中央電視台》也釋出的發射影片，可見導彈都朝同個方向發射，時間間隔數秒而已。

朝鮮中央電視台釋出的發射影片

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  • 北韓最高領導人金正恩現身導彈發射現場。（圖擷取自勞動新聞）

    北韓最高領導人金正恩現身導彈發射現場。（圖擷取自勞動新聞）

  • 北韓昨日從黃海北道黃州郡一帶，朝日本海發射導彈。（圖擷取自勞動新聞）

    北韓昨日從黃海北道黃州郡一帶，朝日本海發射導彈。（圖擷取自勞動新聞）

  • 北韓官媒指出，金正恩親自指導發射。（圖擷取自勞動新聞）

    北韓官媒指出，金正恩親自指導發射。（圖擷取自勞動新聞）

  • 導彈都朝同個方向發射。（圖擷取自勞動新聞）

    導彈都朝同個方向發射。（圖擷取自勞動新聞）

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