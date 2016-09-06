美國大選倒數 CNN民調：希拉蕊43％ 川普45％
2016美國總統大選將在11月8日舉行，根據《CNN》的最新民調顯示，希拉蕊（左）的支持率為43%，小輸川普（右）的45%。（法新社）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕離11月初美國總統大選只剩2個月，原本選情一路低迷的川普，其競選團隊大換血的策略似乎奏效。根據《CNN》的最新民調顯示，共和黨總統參選人川普以45%的支持率贏過民主黨參選人希拉蕊的43%，其他兩位候選人的支持率即使相加仍不到10%，因此第三勢力仍不構成希、川的威脅。
《CNN》指出，兩人在過去兩個月來各自的民調互有消長。今年8月底的「CNN/ORC」民調顯示，希拉蕊大贏川普8個百分點，但是川普競選團隊經過大改組之後，希拉蕊的支持度大幅蒸發，甚至小輸川普2個百分點。
儘管如此，大多數的選民仍看好希拉蕊的選情，有59%的人認為希拉蕊可以跨過勝選門檻，拿下270張選舉人票；34%的人則認為川普比較有機會贏得大選。
川普在中間選民較有斬獲，其中49%願意投給川普，希拉蕊則獲得29%中間選民的支持。在性別方面，希、川在各自的性別族群中獨占鰲頭，希獲得53%婦女的支持，川僅有38%；在男性方面，希只獲得32%，川則獲得58%的支持。
民調指出，希拉蕊受年輕世代青睞，45歲以下的選民中，有54%的人支持希拉蕊，川普僅有29%；但是川受較為年長選民的歡迎，54%願意投給川，希的支持度只有39%。
在族裔方面，大多數的白人支持川普，55%對上希拉蕊的34%；但是希拉蕊獲得將近4分之1非白人族群的支持，以71%的懸殊支持度對上川普的18%。
由美國「總統大選辯論委員會」（The commission on presidential debates）主辦的辯論會將在9月26日登場，候選人需在5份被認可的民調中拿到平均15％的成績才得以參加，但是第三勢力的候選人自由黨（Libertarian Party）的強森（Gary Johnson）與綠黨（Green Party）的史丹（Jill Stein）各獲得7%和2%的支持度，恐怕與首場辯論無緣。
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