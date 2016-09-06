日沖繩及北方對策大臣 因開車超速道歉

2016-09-06 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩及北方對策擔當大臣鶴保庸介因在大阪開車時超速，引發日本社會關注，他今（6）日召開記者會向外界致歉，表示會把這次事件當作教訓，未來會端正態度，恪盡職守。

《共同社》報導，鶴保庸介是超過了40公里的限速，涉嫌違反《道路交通法》，因而遭到交通警察查處。鶴保在記者會上被問到去留問題時，表示未來會繼續盡他所能，會積極地把這件事當作一個教訓。他更透露，他將這件事彙報給官房長官菅義偉後，被要求「好好努力」。

不過在野的日本民進黨參院國會對策委員長榛葉賀津也，則是在和自民黨參院國會對策委員長松山政司會談時，表示「希望閣員能帶著緊張感履行職責」。

鶴保是在參院和歌山選區4次當選，今年8月進入第三次安倍內閣，除擔任沖繩及北方對策擔當大臣外，也兼任科學技術政策擔當大臣和宇宙政策擔當大臣。