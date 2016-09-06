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淺草商店街籲別邊走邊吃 強國遊客：我是外國人

2016-09-06  21:47

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名觀光勝地淺草每年吸引全球不少觀光客造訪，當地商店街今起呼籲遊客不要邊走邊吃，以免弄髒店家商品，不過中國遊客卻表示，我是外國人。

綜合日媒報導，位於東京都台東區的淺草深受不少外國遊客喜愛，每年吸引大批旅客造訪，許多人喜歡邊逛街、邊大啖當地美食，此舉卻造成當地店家困擾，店內商品時常被弄髒，為防止類似情況再發生，商店街今起在出入口擺放充氣立牌，呼籲外國觀光客不要邊走邊吃，並以日文、英文及簡體中文等3種語文呈現。

日本《富士新聞》的記者今日至當地視察狀況，並訪問造訪淺草的外國遊客，其中一位瑞士遊客從記者口中得知新規定後，稱吃完雪糕後，不會亂碰其他商品，但一位中國女遊客卻表示，「我知道日本人不能邊走邊吃，但我是外國人」。

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  • 淺草商店街呼籲外國遊客不要邊走邊吃，以免弄髒店家商品，不過中國遊客卻表示，我是外國人。（圖擷取自《富士新聞》）

    淺草商店街呼籲外國遊客不要邊走邊吃，以免弄髒店家商品，不過中國遊客卻表示，我是外國人。（圖擷取自《富士新聞》）

  • 日本淺草商店街今起於出入口各擺放一個充氣立牌，呼籲外國觀光客不要邊走邊吃。（圖擷取自《富士新聞》）

    日本淺草商店街今起於出入口各擺放一個充氣立牌，呼籲外國觀光客不要邊走邊吃。（圖擷取自《富士新聞》）

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