截肢後仍樂觀面對 英國男子用樂高打造義肢

英國一位男子在失去一隻腳後仍保持樂觀，他就趁等待裝義肢的同時，用樂高幫自己做了一隻「樂高義肢」。（圖擷取自Reddit）

2016-09-06 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕在面對人生中的不如意時，我們可以自暴自棄，也可以用正面態度面對。英國一位男子在失去一隻腳後仍保持樂觀，他就趁等待裝義肢的同時，用樂高幫自己做了一隻「樂高義肢」。

綜合外媒報導，英國西密德蘭（West Midlands）的33歲男子馬克（Marc Cronin）在2013年被診斷出糖尿病，他在今年6月因為糖尿病併發症，左腳被迫截肢。然而在截肢後他仍抱持樂觀態度，他在等待英國健保（NHS）提供義肢的同時，用女兒的樂高玩具，幫自己打造了一隻義肢，而且外型還有模有樣。

許多網友在看到馬克用樂高幫自己做了義肢後都熱烈討論，有網友大讚他的正面態度、創意。也有網友幽默留言，「他打造的義肢應該叫做『樂高腳』（Leg-go）」