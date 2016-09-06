英國金融時報：港獨勢力由中國一手造成

金融時報時報評論標題寫道，香港分離主義是中國製造的運動。（圖擷自金融時報）

2016-09-06 20:41

〔編譯周柏憲／綜合報導〕香港第六屆立法會選舉落幕，其中多名提倡港獨的人士成功躋身立會。英國《金融時報》發表評論，直指香港的分離主義是中國自己一手造成的，而且這些傾向完全獨立的議員，其想法可能在政壇變得更加主流。

《金融時報》社評指出，日益強大的香港分離主義讓中國頭疼，其實是中國自己造成。《基本法》明訂，立法院和行政首長應由普選產生，但是北京為了「有效管理」，在2014年排除普選特首的可能，因此引發「雨傘革命」。人民在抗爭中以雨傘抵抗警察的胡椒噴霧，此為「雨傘革命」一詞的由來。

評論寫道，直到現在，北京仍以為香港要求自中國獨立儘只是邊緣激進份子的意見，如今趨向完全獨立的人士已經成為立法會議員，他們的論述可望變成主流。

文章指出，中國共產黨的不讓步反映出中國領導人眼中的利益為何，畢竟，香港越民主，上海和北京也可能效法提出民主訴求。評論也指出，港獨思潮可能對中國其他城市有強大的示範效應，而且北京的僵化讓新疆和西藏等民族地區在過去數十多年來成為分裂主義運動的發源地。

評論最後寫道，如果北京讓已回歸前殖民地20年的公民覺得疏離，還能指望能藉由「軟實力」將觸角延伸至國境之外嗎？