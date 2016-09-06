萌度爆表海底生物 科學家融化喊：是誰的玩偶？
2016-09-06 22:07
鸚鵡螺號（Nautilus vessel）上的科學家在加州沿岸海域大概900公尺深的地方，發現了一隻激似玩偶的紫色生物，一群科學家在對話中不斷猜測牠到底是什麼生物。（擷自《國家地理頻道》YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕近日鸚鵡螺號（Nautilus vessel）上的科學家在加州沿岸海域大概900公尺深的地方，發現了一隻激似玩偶的紫色生物，一群科學家在對話中不斷猜測牠到底是什麼生物，七嘴八舌的對話內容引網友發笑。
根據《國家地理頻道》影片來看，這隻「太平洋僧頭烏賊（Rossia pacifica）」被發現時萌萌的樣子擄獲潛艇內所有科學家的心。而科學家進一步解釋，雖然名字內有烏賊，但他們其實只是跟烏賊親緣關係較近而已，之所以要有這麼大的眼睛，是因為要看清楚深海裡的物體。
科學家們在逼近太平洋僧頭烏賊的時候，只見牠像木頭人一樣，完全定住不動，引得科學家大笑說：「看起來超像掉到海底的兒童玩偶」，呆萌的模樣引起網友貼出《馬達加斯加爆走企鵝》裡的章魚戴夫小時候當作可愛的呼應照。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 臉都綠了！委員全代會酸連勝文選輸 結果本人坐在台下...
- 用漂白水洗廁 婦人竟險送命、住院52天
- 紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程
- 佛大入學典禮「寶可夢」迎賓 律師：恐觸法
- 林嘉綺生兩胎一樣美 《孕動・瘦》露絕招
- 沙俄協議限產 國際油價應聲大漲
- 秋節烤肉應景菜 青椒不漲反跌
- 推國旅救觀光 觀光局：鼓勵企業、鄰里多辦旅遊
- 陽大附醫新民院區發展長照 宜縣府不同調
- 新北金山警副分局長倒下！疑心肌梗塞身亡
- 除大巨蛋其他4案沒追究？ 原來柯P用這策略...
- 推烏克麗麗進校園 逾7000學童受惠
- 未核照就收費 南庄公有停車場惹議
- 不吃不睡拚極限 台灣將辦首場24小時漫畫馬拉松
- 失智老婦路上迷途 警用「人臉辨識」助返家
- 拉孩子一把 線上學習零時差
- 暖男無誤！ 藍正龍：XX就是要花在珍貴的人身上
- 群聯自結8月稅前每股盈餘為3元
- 這警察有耐心 等他講電話10分鐘破場騙局
- 台日高峰會 竹縣長分享低碳家園
- 工廠就地合法先設10米綠帶 水五金業者跳腳！
- 馬英九住家被人群包圍？原來是.............
- 梁詠琪巡迴後生子 嘆文化不該向「錢」看
- 徐薇曝林依晨暖舉 每年教師節都做這件事
- 〈那些年那些事〉祝你幸福 也不幸福
- 高爾夫》麥克羅伊擠下史畢茲 重回世界前3
- 邪神拒當高級應召男 泰勒絲怒不懂感恩
- 暌違5年合體！黑眼豆豆重唱經典歌 拒槍枝暴力
- 民進黨中央聲明反賭 澎湖正反兩派反應不一
- 環保施政評比 環盟：各縣市表現仍不足
- 威力彩頭獎連3摃
- 正妹女大生PO虐狗影片 意外助警逮2毒蟲
- （影音）蹦奶自摸跳開陰舞挨批 女團曝背後心酸
- 貓咪討摸「屁眼」 飼主崩潰上網求救
- 泳渡、登頂、單車環台 2年內達陣送機票
- 王寶強爆分居半年 出軌妻獅子大開口要9成財產
- 離鄉30年 智利廟婆搭機回老家
- 樂陞案 丁克華：已扣押「百尺竿頭」在台資產
- 一箭雙鵰 亞洲盃備戰世大運
- 立榮航空 推首架酷企鵝班機
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：萌度爆表海底生物 科學家融化喊：是誰的玩偶？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分