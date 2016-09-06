| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 國際

萌度爆表海底生物 科學家融化喊：是誰的玩偶？

鸚鵡螺號（Nautilus vessel）上的科學家在加州沿岸海域大概900公尺深的地方，發現了一隻激似玩偶的紫色生物，一群科學家在對話中不斷猜測牠到底是什麼生物。（擷自《國家地理頻道》YouTube）

2016-09-06  22:07

〔即時新聞／綜合報導〕近日鸚鵡螺號（Nautilus vessel）上的科學家在加州沿岸海域大概900公尺深的地方，發現了一隻激似玩偶的紫色生物，一群科學家在對話中不斷猜測牠到底是什麼生物，七嘴八舌的對話內容引網友發笑。

根據《國家地理頻道》影片來看，這隻「太平洋僧頭烏賊（Rossia pacifica）」被發現時萌萌的樣子擄獲潛艇內所有科學家的心。而科學家進一步解釋，雖然名字內有烏賊，但他們其實只是跟烏賊親緣關係較近而已，之所以要有這麼大的眼睛，是因為要看清楚深海裡的物體。

科學家們在逼近太平洋僧頭烏賊的時候，只見牠像木頭人一樣，完全定住不動，引得科學家大笑說：「看起來超像掉到海底的兒童玩偶」，呆萌的模樣引起網友貼出《馬達加斯加爆走企鵝》裡的章魚戴夫小時候當作可愛的呼應照。

廣告
  • 網友貼出《馬達加斯加爆走企鵝》裡的章魚戴夫小時候，對照太平洋僧頭烏賊（Rossia pacifica）激萌的模樣。（擷自臉書）

    網友貼出《馬達加斯加爆走企鵝》裡的章魚戴夫小時候，對照太平洋僧頭烏賊（Rossia pacifica）激萌的模樣。（擷自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 太平洋僧頭烏賊 海底探勘 海底生物 科學家 鸚鵡螺號（Nautilus vessel）
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：萌度爆表海底生物 科學家融化喊：是誰的玩偶？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.