萌度爆表海底生物 科學家融化喊：是誰的玩偶？

鸚鵡螺號（Nautilus vessel）上的科學家在加州沿岸海域大概900公尺深的地方，發現了一隻激似玩偶的紫色生物，一群科學家在對話中不斷猜測牠到底是什麼生物。（擷自《國家地理頻道》YouTube）

2016-09-06 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕近日鸚鵡螺號（Nautilus vessel）上的科學家在加州沿岸海域大概900公尺深的地方，發現了一隻激似玩偶的紫色生物，一群科學家在對話中不斷猜測牠到底是什麼生物，七嘴八舌的對話內容引網友發笑。

根據《國家地理頻道》影片來看，這隻「太平洋僧頭烏賊（Rossia pacifica）」被發現時萌萌的樣子擄獲潛艇內所有科學家的心。而科學家進一步解釋，雖然名字內有烏賊，但他們其實只是跟烏賊親緣關係較近而已，之所以要有這麼大的眼睛，是因為要看清楚深海裡的物體。

科學家們在逼近太平洋僧頭烏賊的時候，只見牠像木頭人一樣，完全定住不動，引得科學家大笑說：「看起來超像掉到海底的兒童玩偶」，呆萌的模樣引起網友貼出《馬達加斯加爆走企鵝》裡的章魚戴夫小時候當作可愛的呼應照。