菲律賓緊急狀態 外交部維持現有旅遊警示

菲律賓進入「無限期緊急狀態」，外交部目前維持現有旅遊警示燈號。（法新社）

2016-09-06 19:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕菲律賓總統杜特蒂昨天宣布菲律賓進入「無限期緊急狀態」，外交部今表示，此緊急狀態是特別針對民答那峨島所發布，菲國並未實施宵禁或限制旅客觀光區域，對一般民眾影響並不大。目前維持現有旅遊警示燈號，有需要將隨時更新。

菲律賓總統杜特蒂的家鄉、位於民答那峨島東部的納卯，於2日發生爆炸案。菲國總統府昨天發布第55號聲明，宣布為抑制民答那峨島的非法暴力，並防止其擴散到全國，總統依據憲法宣布菲國進入緊急狀態。並命令軍警採取必要措施，防止所有形式的非法暴力。

外交部晚間說明，根據我駐處暸解，此緊急狀態是特別針對民答那峨島所發布，菲國將加強巡邏及安檢等措施，但並未實施宵禁或限制旅客觀光地區，對一般民眾影響並不大。

菲國各地區旅遊警示燈號部分，目前民答那峨島中西部、三寶顏半島及西部蘇祿群島為紅色，建議國人避免前往；民答那峨島南部為橙色，建議國人避免非必要旅行；民答那峨島東部包括納卯市為黃色，建議國人特別注意安全並檢討應否前往。其他地區均為灰色，旅遊時應特別注意安全。外交部表示，現仍維持現有旅遊警示等級，若有需要將隨時更新。

外交部提醒，國人赴菲若遇緊急情況可撥打急難救助電話（+63 9178194597）求助。#