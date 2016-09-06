IS怎麼處罰小偷？ 活生生砍下手掌...

2016-09-06 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕極端組織伊斯蘭國（IS）手段兇殘，日前在敘利亞有名男子被指控為小偷，而IS竟在大庭廣眾之下，直接把這名小偷的手掌給砍了下來，當做處罰，畫面十分血腥。

《每日郵報》報導，這段兇殘的制裁在敘利亞某城鎮發生，由流出的影片可見，這名遭指控為竊賊的男子被矇上眼睛，被強制押到椅子上坐著，而周邊則是有不少圍觀群眾。

之後男子的手臂被強制壓在桌上，銳利的刀劍則是架在上面，之後處刑的聖戰士拿著槌子用力地敲下，相當殘酷。報導指出，這段殘忍的處刑，是由IS位於敘利亞的附屬組織所執行的。