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IS怎麼處罰小偷？ 活生生砍下手掌...

2016-09-06  21:30

〔即時新聞／綜合報導〕極端組織伊斯蘭國（IS）手段兇殘，日前在敘利亞有名男子被指控為小偷，而IS竟在大庭廣眾之下，直接把這名小偷的手掌給砍了下來，當做處罰，畫面十分血腥。

《每日郵報》報導，這段兇殘的制裁在敘利亞某城鎮發生，由流出的影片可見，這名遭指控為竊賊的男子被矇上眼睛，被強制押到椅子上坐著，而周邊則是有不少圍觀群眾。

之後男子的手臂被強制壓在桌上，銳利的刀劍則是架在上面，之後處刑的聖戰士拿著槌子用力地敲下，相當殘酷。報導指出，這段殘忍的處刑，是由IS位於敘利亞的附屬組織所執行的。

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  • IS對被指控為小偷的男子實施刑罰，直接把他的手給切下。（圖擷取自每日郵報）

    IS對被指控為小偷的男子實施刑罰，直接把他的手給切下。（圖擷取自每日郵報）

  • 處刑者拿槌子用力敲下，畫面相當血腥。（圖擷取自每日郵報）

    處刑者拿槌子用力敲下，畫面相當血腥。（圖擷取自每日郵報）

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