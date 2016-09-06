日本台裔參議員蓮舫 申請放棄中華民國國籍

2016-09-06 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本民進黨副黨魁、台裔參議員蓮舫因遭質疑未放棄中華民國國籍，沒資格擔任國會議員，今向台北駐日經濟文化代表處遞交放棄中華民國國籍的申請書，蓮舫傍晚更向媒體表示，她已主動提出要放棄中華民國國籍。

日本最大在野黨民進黨將於15日選舉新黨魁，蓮舫是3名候選人當中呼聲最高的，但日本媒體近日卻緊咬著她的國籍問題不放，蓮舫先前雖強調17歲時就取得日本國籍，仍一直被追究是否放棄中華民國國籍。

據《產經新聞》等日媒報導指出，蓮舫辦公室5日針對國籍問題表示，「正在確認中」，6日時則親自向東京的台北駐日經濟文化代表處提出放棄國籍的申請，蓮舫解釋說，她17歲加入日本國籍時，曾隨父親到代表處辦理放棄台籍的手續，但不清楚詳細內容，因確認國籍須要花時間，所以今天重新辦理了放棄國籍的手續。