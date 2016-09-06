怒罵歐巴馬「妓女之子」 杜特蒂怪媒體

2016-09-06 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）怒罵美國總統歐巴馬（Barack Obama）「婊子養的」讓美方取消今日兩國元首會晤，不過菲律賓總統府通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）今日就在寮國發表菲國政府的聲明，文中指出杜特蒂對這段引發爭議的談話感到遺憾（regret），更稱杜特蒂會說出這麼強烈的話語，是受到媒體的影響。

《中央社》報導，菲國聲明指杜特蒂是因為看到媒體報導，認為歐巴馬是要對他訓話（lecture），才會讓他說出激烈言論，他對自己回應媒體的話，而引起這麼大的爭議感到遺憾。

不過有媒體詢問這是否代表「道歉」？安達那則是重申總統感到遺憾，發言人阿貝拉（Ernesto Abella）則要記者自己讀聲明做判斷。