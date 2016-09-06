歐巴馬撥9000萬美元 助寮國清除未爆彈
2016-09-06 20:32
〔即時新聞／綜合報導〕越戰結束後已41年，但美軍遺留在寮國的未爆彈至今僅清除不到1%，8000萬枚的未爆彈，讓寮國每年有約50人因誤踩而殘廢甚至死亡。美國總統歐巴馬（Barack Obama）今（6）日拜訪寮國，並承諾將提供寮國9000萬美元（約新台幣28億元），計畫將在3年內協助處理未爆彈。
綜合媒體報導，當時越戰爆發，美軍為了切斷越共補給路線，於1964年到1973年間，在寮國投下400萬顆100磅、500磅、2000磅不等炸彈，及幾千萬顆集束彈，至今仍有約8000萬枚未爆彈未被清除，幾乎遍地都是。寮國政府沒有能力處理龐大的未爆彈，只要誰發現未爆彈，無論上學途中、屋裡或田間，恐懼永遠跟隨。戰後寮國至少兩萬多人因殘餘砲彈傷亡，半數是小孩，處處可見斷手斷腳、炸傷雙眼者。
美國總統歐巴馬在今日抵達永珍參加東南亞國協相關會議，成為首位訪問寮國的在位美國總統。歐巴馬本週向寮國民眾演說時，預計將承認未爆彈藥對寮國發展、農業與觀光業造成的有害影響。
美國國會自2010年令政府撥出至少500萬美元（約新台幣1.5億元），用以清除未爆彈藥，隨後美國提供給清除未爆彈與協助受害者的資金逐年增加。美國國會今年也撥出1950萬美元（約新台幣6.1億元），而歐巴馬這次訪寮國並承諾將提供寮國9000萬美元（約新台幣28億元），也是首度有美國總統公開承認美國有責任的付出更多行動。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 臉都綠了！委員全代會酸連勝文選輸 結果本人坐在台下...
- 用漂白水洗廁 婦人竟險送命、住院52天
- 紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程
- 佛大入學典禮「寶可夢」迎賓 律師：恐觸法
- 林嘉綺生兩胎一樣美 《孕動・瘦》露絕招
- 沙俄協議限產 國際油價應聲大漲
- 秋節烤肉應景菜 青椒不漲反跌
- 推國旅救觀光 觀光局：鼓勵企業、鄰里多辦旅遊
- 陽大附醫新民院區發展長照 宜縣府不同調
- 新北金山警副分局長倒下！疑心肌梗塞身亡
- 除大巨蛋其他4案沒追究？ 原來柯P用這策略...
- 推烏克麗麗進校園 逾7000學童受惠
- 未核照就收費 南庄公有停車場惹議
- 不吃不睡拚極限 台灣將辦首場24小時漫畫馬拉松
- 失智老婦路上迷途 警用「人臉辨識」助返家
- 拉孩子一把 線上學習零時差
- 暖男無誤！ 藍正龍：XX就是要花在珍貴的人身上
- 群聯自結8月稅前每股盈餘為3元
- 這警察有耐心 等他講電話10分鐘破場騙局
- 台日高峰會 竹縣長分享低碳家園
- 工廠就地合法先設10米綠帶 水五金業者跳腳！
- 馬英九住家被人群包圍？原來是.............
- 梁詠琪巡迴後生子 嘆文化不該向「錢」看
- 徐薇曝林依晨暖舉 每年教師節都做這件事
- 〈那些年那些事〉祝你幸福 也不幸福
- 高爾夫》麥克羅伊擠下史畢茲 重回世界前3
- 邪神拒當高級應召男 泰勒絲怒不懂感恩
- 暌違5年合體！黑眼豆豆重唱經典歌 拒槍枝暴力
- 民進黨中央聲明反賭 澎湖正反兩派反應不一
- 環保施政評比 環盟：各縣市表現仍不足
- 威力彩頭獎連3摃
- 正妹女大生PO虐狗影片 意外助警逮2毒蟲
- （影音）蹦奶自摸跳開陰舞挨批 女團曝背後心酸
- 貓咪討摸「屁眼」 飼主崩潰上網求救
- 泳渡、登頂、單車環台 2年內達陣送機票
- 王寶強爆分居半年 出軌妻獅子大開口要9成財產
- 離鄉30年 智利廟婆搭機回老家
- 樂陞案 丁克華：已扣押「百尺竿頭」在台資產
- 一箭雙鵰 亞洲盃備戰世大運
- 立榮航空 推首架酷企鵝班機
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：歐巴馬撥9000萬美元 助寮國清除未爆彈
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分