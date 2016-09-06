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歐巴馬撥9000萬美元 助寮國清除未爆彈

2016-09-06  20:32

〔即時新聞／綜合報導〕越戰結束後已41年，但美軍遺留在寮國的未爆彈至今僅清除不到1%，8000萬枚的未爆彈，讓寮國每年有約50人因誤踩而殘廢甚至死亡。美國總統歐巴馬（Barack Obama）今（6）日拜訪寮國，並承諾將提供寮國9000萬美元（約新台幣28億元），計畫將在3年內協助處理未爆彈。

綜合媒體報導，當時越戰爆發，美軍為了切斷越共補給路線，於1964年到1973年間，在寮國投下400萬顆100磅、500磅、2000磅不等炸彈，及幾千萬顆集束彈，至今仍有約8000萬枚未爆彈未被清除，幾乎遍地都是。寮國政府沒有能力處理龐大的未爆彈，只要誰發現未爆彈，無論上學途中、屋裡或田間，恐懼永遠跟隨。戰後寮國至少兩萬多人因殘餘砲彈傷亡，半數是小孩，處處可見斷手斷腳、炸傷雙眼者。

美國總統歐巴馬在今日抵達永珍參加東南亞國協相關會議，成為首位訪問寮國的在位美國總統。歐巴馬本週向寮國民眾演說時，預計將承認未爆彈藥對寮國發展、農業與觀光業造成的有害影響。

美國國會自2010年令政府撥出至少500萬美元（約新台幣1.5億元），用以清除未爆彈藥，隨後美國提供給清除未爆彈與協助受害者的資金逐年增加。美國國會今年也撥出1950萬美元（約新台幣6.1億元），而歐巴馬這次訪寮國並承諾將提供寮國9000萬美元（約新台幣28億元），也是首度有美國總統公開承認美國有責任的付出更多行動。

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  • 美國總統歐巴馬承諾將提供寮國9000萬美元（約新台幣28億元），計畫將在3年內協助寮國處理未爆彈。（美聯社）

    美國總統歐巴馬承諾將提供寮國9000萬美元（約新台幣28億元），計畫將在3年內協助寮國處理未爆彈。（美聯社）

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相關關鍵字： 寮國 未爆彈 東南亞國協 歐巴馬 美國 美軍 負責任 越戰
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