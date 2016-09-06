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利用無人機從事保育 拍到罕見白鯨寶寶

澳洲科學家日前使用無人機記錄南露脊鯨，意外拍攝到一隻白色南露脊鯨寶寶和媽媽一同在大海中泅游的珍貴畫面。（法新社）

2016-09-06  19:48

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一群長期從事南露脊鯨（southern right whale）保育的科學家，日前使用無人機記錄南露脊鯨，意外拍攝到一隻白色南露脊鯨寶寶和媽媽一同在大海中泅游的珍貴畫面。

根據《BBC》報導，梅鐸大學（Murdoch University）和科廷大學（Curtin University）長年致力於南露脊鯨保育、研究，日前在西澳省（Western Australia）外海進行研究，透過無人機進行相關記錄，意外拍攝到一隻相當罕見的白色南露脊鯨寶寶，這讓研究人員相當興奮。

梅鐸大學的科學家克利斯提安森（Fredrik Christiansen）表示，研究團隊從6月下旬起，已經發現、記錄約170隻南露脊鯨，他說，無人機的使用有助於鯨魚的保護，讓研究團隊獲得更多鯨魚健康、繁殖等資訊。

報導指出，南露脊鯨目前僅在南半球的海洋中發現，牠們夏天居住在靠近南極洲附近的水域，冬天時則往北方遷徙。

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