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杜特蒂血腥誓言 要將武裝份子生吞活剝

菲國激進組織「阿布薩雅夫」在上個月殺害菲國15名士兵，並且被指控上週在杜特蒂的家鄉達沃市引爆炸彈，造成14人喪生，杜特蒂氣得要將他們生吞活剝。（路透）

2016-09-06  19:05

〔編譯周柏憲／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂在峰會前夕發出血腥誓言，除了要報復在菲國南部作亂的穆斯林叛軍「阿布薩雅夫（Abu Sayyaf）」之外，矢言要親自將他們生吞活剝。

菲律賓信奉以天主教為主，伊斯蘭激進組織「伊斯蘭國」的分支「阿布薩雅夫」就盤踞在菲國南方島嶼。阿布薩雅夫在上個月殺害菲國15名士兵，並且被指控上週在杜特蒂的家鄉達沃市引爆炸彈，造成14人喪生。

杜特蒂說，「他們（阿布薩雅夫）會付出代價。時機一到，我會在人民面前把你們吃掉」，「如果你們惹惱我，我絕對會生吃你們。」

杜特蒂也說，「我會切開你們的身軀，給我鹽跟醋就可以把你們吃了。我可沒在開玩笑」，「這些傢伙已經無可救藥。」

《法新社》指出，杜特蒂常以辱罵的字眼回應批評，而且由杜特蒂主導的犯罪戰爭已有3000人喪生。

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  • 達沃市的市場發生炸彈引爆，14人不幸罹難，圖為民眾點蠟燭哀悼死者。（路透）

    達沃市的市場發生炸彈引爆，14人不幸罹難，圖為民眾點蠟燭哀悼死者。（路透）

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