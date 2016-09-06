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發布會倒數 中媒：蘋果新機已從河南出貨

據中媒指出，蘋果新機早就於2日於中國河南陸續出貨。（美聯社）

2016-09-06  20:03

〔即時新聞／綜合報導〕3C大廠蘋果新機發布會進入倒數，不少粉絲相當期待，據中媒指出，蘋果新機早就於2日於中國河南陸續出貨，主要運往美國、英國、荷蘭及義大利等。

蘋果將於美國時間7日上午10時（台灣時間8日凌晨1時）召開新機發布會，隨著蘋果新機上市進入倒數，iPhone生產大本營、富士康河南鄭州廠也全力動員投入組裝。

中國《河南日報》報導，首批蘋果新機已於2日在河南鄭州出貨，共8萬4700部，而截至5日凌晨，已出貨量達37萬1000部，主要運往美、英、荷蘭及義大利等。

報導指出，當地海關為因應新機上市帶來物流高峰，也多次召開協調會，簡化大量新機繁瑣的通關手續。

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