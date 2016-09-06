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只因薄薄的頭巾 穆斯林母親遭拒法國校門外

2016-09-06  20:08

〔即時新聞／綜合報導〕法國日前才因警察在海灘當眾要求穆斯林婦女脫衣引發社會劇烈反彈後，今日又被爆出2名穆斯林母親因穿戴頭巾被拒於幼稚園門外的消息。

根據綜合媒體報導，此事件發生在科西嘉島（Corsica）南端的波尼法卓（Bonifacio），2名母親在送小朋友進學校上課時，遭其他學童父親阻止她們進入幼稚園內，就只因為她們頭上戴了穆斯林的頭巾（Hijab）。

當地檢察官也證實「科西嘉晨報」（Corse-Matin）針對此事件的報導，當時制止2位穆斯林母親進入校園的男士指出，校規有規定孩童不可以穿戴象徵宗教的配件，但他們的母親卻穿戴頭巾公然在學校進出，這是不對的。學校稱為了安全性的考量，在校的職員和學生禁止在校內穿戴宗教象徵物，不過學生父母並不在禁止之列。

而衝突發生不久後，警方和校警人員連忙趕到現場，透過溝通化解雙方認知上的差異，整起事件算是圓滿落幕，但在法國地方民眾與穆斯林的關係上無疑又增添了緊張的氣氛。

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  • 法國2名母親在送小朋友進學校上課時，卻因穿戴穆斯林頭巾遭到其他學童父親阻止她們進入校園內。（示意圖，路透）

    法國2名母親在送小朋友進學校上課時，卻因穿戴穆斯林頭巾遭到其他學童父親阻止她們進入校園內。（示意圖，路透）

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相關關鍵字： 伊斯蘭教 法國 科西嘉島 穆斯林 頭巾
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