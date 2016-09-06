赴日遊玩注意！ 淺草商店街籲別邊走邊吃

日本淺草商店街今（6日）起於出入口各擺放一個充氣立牌，呼籲外國觀光客不要邊走邊吃。（圖擷取自日本富士電視台）

2016-09-06 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本人氣觀光勝地淺草當地商店街雖受惠於人潮帶來的錢潮，但因不少觀光客習慣邊走邊吃，經常不小心弄髒商品，為防止類似情況再發生，今（6日）起於商店街出入口擺放充氣立牌，呼籲外國觀光客不要邊走邊吃。

綜合日媒報導，東京都台東區的淺草是不少台灣人必去的景點，因商店街販售不少日式點心、麵包等輕食，讓許多觀光客習慣邊走邊吃，但經常一不小心就弄髒其他商店販售的紀念品等，且隨著旅日人數增加，類似情況也不斷發生。

淺草商店街為防止遊客邊走邊吃，今起於長達50公尺的「浅草壱福小路」兩端出入口放置高約1公尺的充氣立牌，上面繪有「鬼」並以日文、英文與簡體中文呼籲觀光客不要邊走邊吃，並於轉角處試設一個區域供觀光客食用買來的輕食。

淺草商店聯盟會的理事長丸山真司表示，希望觀光客在哪裡買食物，就在販售食物的店前把食物吃完再逛街。