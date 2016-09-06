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丹麥3000年古青銅劍出土 刀鋒依舊鋒利

丹麥2位業餘的考古學家日前在當地發現一把約3000年的古青銅劍，儘管時間相當久遠，但這把劍紋路仍清楚，且相當鋒利。（圖擷取自《The Local》）

2016-09-06  18:50

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥2位業餘的考古學家日前在當地發現一把約3000年的古青銅劍，儘管時間相當久遠，但這把劍紋路仍清楚，且相當鋒利，預計明日在丹麥凱隆堡（Kalundborg）博物館展出。

根據《The Local》報導，丹麥西蘭島（Zealand）2位業餘考古學家克里斯琴森（Ernst Christiansen）及泰克爾森（Lis Therkelsen）日前利用金屬探測器在當地尋寶，意外發現一把82公分的古青銅劍，當下他們認為這可能是重大發現，隔天聯絡當地博物館，一同返回原地取古劍。

博物館表示，「這把劍保存相當完好，令人難以置信，你可以清楚看到劍的紋路，且它相當鋒利」。

博物館指出，鑄劍日前應該在西元前900至1100年的北歐青銅時代第4期，距今約3000年，預計明日起在麥凱隆堡博物館展出。

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