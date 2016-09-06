混血兒引發議論 新任日本小姐：努力消除種族偏見

2016-09-06 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕2016日本小姐選美大賽落幕，后冠由22歲混血模特兒吉川普莉安卡（Priyanka Yoshikawa）摘下，她將代表日本參加本年度的世界小姐選美大賽，但她的混血身分卻被日本網友批評，有人更認為日本小姐應該是「純日本人」，而她則強調，混血身分不代表她不是日本人，未來她將為消弭種族偏見而努力。

吉川出生於東京，不過她有著一半的印度血統，父親是印度人、母親是日本人，而她能說一口流利的日文和英文，更是名合格的馴象師。

不過日本網友對吉川奪冠反應相當兩極，有網友就批評她的混血兒身分，認為日本小姐應該是「純日本人」，「不說的話，誰知道這是日本代表」、「還以為是印度代表呢」。

值得一提的是，去年的日本環球小姐宮本阿麗安娜（Arianna Miyamot）也是名混血兒，當時她也遭到不少日本網友反對、批評，

吉川在奪冠後向媒體表示，她父親是印度人，她對此感到相當驕傲，但這不代表她不是日本人，未來她將為消弭種族偏見而努力。她更說，在阿麗安娜之前，混血日本人不能代表日本，但阿麗安娜的成功鼓勵了她。

吉川則將代表日本，於今年11月赴美國參加世界小姐總決賽。