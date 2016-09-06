要求加薪 研究：女性比男性成功率低了25％

2016-09-06 17:35

〔編譯陳正健／綜合報導〕職場上真的落實男女平等？根據英、美大學的最新研究，女性的平均薪資較低，並非因為不夠積極進取。其實，女性也像男性一樣會爭取加薪，但成功機率總是偏低。

英、美多數大學聯合著手研究，針對2013至2014年澳洲的職場關係調查進行分析，共有4600名職場人士含括其中。

研究發現，男性要求加薪成功的機率，比女性還要高出25%。另外，傳統上認為，女性對於加薪較羞於啟齒，但事實並非如此。

參與研究的英國華威大學（The University of Warwick）學者奧斯華德（Andrew Oswald）指出，女性不常爭取加薪的說法，缺乏科學證據，是一種性別偏見。

奧斯華德推測，男性在要求加薪失敗後，傾向苦往心裡吞。相反的，女性要求加薪無望，偏好向友人傾訴，才會造成這樣的迷思。