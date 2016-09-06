不了解田弘茂 張志軍：我們拭目以待
2016-09-06 17:18
〔即時新聞／綜合報導〕外界猜測已久的海基會董事長人選，確定由前外交部長田弘茂出任。對此，中國國台辦主任張志軍表示，他雖然不認識田弘茂，但對雙方將如何交流會拭目以待。
根據《中央社》報導，張志軍在出席電影活動時表示，他對田弘茂並不了解，強調他所重視的，是海基會負責人在兩岸商談的政治基礎上是採取何種態度？以及對方是否會堅持彼此在過去長期以來的政治基礎，還是提出新的表述方式，「我們拭目以待」。
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