這樣就不怕塞車了！國外網友驚呼

在哈薩克繁忙的公路上，竟出現一名黑衣人騎著鴕鳥狂奔而來，穿梭於車陣內如入無人之境。（圖擷取自YouTube）

2016-09-06 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕上下班尖峰時間，塞在車陣中動彈不得，常常考驗駕駛們的耐心。

綜合媒體報導，哈薩克一處繁忙的公路上，竟出現了1名黑衣男子騎乘鴕鳥狂奔。影片中可見，在幾乎動彈不得的車陣中，錄下影片的車主原本正因塞車而感到不耐煩，突然間，一隻黑灰色的鴕鳥從右後方飛奔而來，穿梭於車陣中來去自如。速度之快，讓車內的乘客不禁驚呼：「我的老天！剛剛是發生什麼事啦？」

影片上傳網路後，各國網友驚呼連連，紛紛留言道，「網路遊戲有坐騎都是真的！」、「這個騎士根本是天才啊」、「趕快引進一下這個最新的交通工具，我絕對支持」、「我在哈薩克只有一種交通工具，那就是...鴕鳥！」

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