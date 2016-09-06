上空美女高舉速限標誌...俄運將看傻了眼

2016-09-06 16:35

〔編譯陳正健／綜合報導〕俄羅斯下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）地區因為交通事故頻傳，竟然安排美女赤裸上半身，在路上高舉速限標誌，令運將們看傻了眼。

根據《每日郵報》報導，影片中，兩名裸女手舉「限速40公里」、「限速60公里」的標誌，一身黑色帽子、墨鏡、內褲和皮靴，她們的身材性感曼妙，非常賞心悅目。

據悉，這些裸女舉牌的地點，正是交通事故頻傳之地，許多運將的眼睛都吃了冰淇淋，所幸無人因為分心而發生意外。

一名男性駕駛興奮地表示：「這真驚人！我想在路上看到更多這樣的裸女。我看到時速限制了！其他的駕駛也學到一課。」

活動發起人指出，超速的司機多半都是男性，男人見到半裸美女，肯定會減速好好欣賞她們。

其實，以美女幫助交通在當地早有前例。一名官員說，他們今年和去年也實施過類似方法，以使駕駛遵守時速限制，但女孩的穿著已變得保守許多。

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