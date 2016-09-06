斷垣殘壁間 敘利亞孩童炸彈坑當泳池

《阿勒坡媒體中心》近日上傳了敘利亞戰火後的影像，周遭滿是斷垣殘壁，卻有一群孩童利用炸彈炸成的坑洞當作游泳池戲水。（圖擷取自每日郵報）

2016-09-06 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞北部的大城阿勒坡（Aleppo）已被戰火圍困多年，日前《阿勒坡媒體中心》（Aleppo Media Center, AMC）拍攝敘利亞男童渾身是血的影像震撼人心，也記錄了戰火對阿勒坡來的影響，近日他們在推特（Twitter）上又上傳了當地戰火後的影像，周遭滿是斷垣殘壁，卻有一群孩童利用炸彈炸成的坑洞當作游泳池戲水。

綜合媒體報導，敘利亞自2011年3月反對總統巴沙爾·阿薩德（Bashar Assad）的起義開始後，一直到2015年12月，估計有超過1萬7000多人被羈押，一個月至有300人死亡，人權組織已敦促國際社會迫使大馬士革結束使用酷刑，而敘利亞政府則多次否認這種指控。

英國人權團體「敘利亞人權觀察監督」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，截至上周末，敘利亞境內發生的空襲已經造成至少25人死亡。而在阿薩德政府控制的塔爾圖斯、霍姆斯、大馬士革市郊和哈塞克等城市，在5日上午接連在一小時內發生6起爆炸案，也造成至少45死、50多傷。

由《阿勒坡媒體中心》發布的照片中可以看出，這群孩童利用炸彈炸成的坑洞當作游泳池戲水，其中一名紅衣男孩躍入這個「炸彈坑泳池」中，而其他孩子則是坐在洞口邊緣，他們純真的樣子和日前發生多起爆炸案形成對比，在這紛亂的氛圍中，這張照片更是透過孩子們的嬉戲展現了難得的和平。

《阿勒坡媒體中心》在推特上寫著，「無論阿薩德在阿勒坡做了什麼，生活並沒有因此結束。這些孩子在被他摧毀的每一個地方，正展開新的生活」。