英航全球大當機 又遇抗議團體佔跑道
2016-09-06 15:54
英國航空公司因為電腦當機，造成全球報到手續出現延遲。（路透）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕英國航空公司（British Airways）在倫敦當地時間5日因為電腦當機，造成美國數座機場出現航班延誤，旅客擠爆英航報到櫃檯，並在推特上傳現場擠得水洩不通的照片。除此之外，英國抗爭團體霸佔機場跑道，更是延誤機場的作業流程。
《紐約時報》報導，英航在聲明中表示，「我們的IT團隊正在努力解決這個問題，」並向旅客表示歉意。據《路透》報導，在舊金山、華府和亞特蘭大等機場搭英航的旅客在社群媒體上抱怨，他們為了辦理登機排隊排了好幾個小時。
一名推特網友寫道，「電腦系統影響全美英航，但是住在杜勒斯的朋友跟我說，機師都已經到登機門了，但是乘客還在努力辦登機。」
英航接受《法新社》採訪表示，要出境的倫敦旅客也會面臨數小時的延誤，建議旅客在線上完成報到手續。
屋漏偏逢連夜雨，氣候行動團體「愚蠢飛機」（Plane Stupid）的抗議者湧入倫敦城市機場（London City Airport）抗議航空業的擴張，英國當地電視台報導，這群抗議群眾甚至「霸佔」跑道。
至於其他英國主要兩大機場倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）和蓋特威克機場（Gatwick Airport）則不受影響，但是得花較長的時間報到。
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