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習大大「通商寬衣」口誤遭狂酸 這張GIF圖超經典

網路上出現嘲諷習近平口誤的動圖。（圖擷取自「巴丟草 Badiucao」推特）

2016-09-06  16:03

〔即時新聞／綜合報導〕G20高峰會近日在中國杭州召開，中國國家主席習近平在發表閉幕演說時，引用古書《國語》中的「輕關易道，通商寬農」之語，但疑似因為「農」在簡體字中近似「衣」，讓習近平念成「通商寬衣」，充滿諷刺性的口誤，讓惡搞潮無法遏制的蔓延。

習近平的口誤一出，中國官方立即封殺相關訊息，並將「寬衣」設為敏感詞屏蔽，甚至傳聞已約談、批評第一時間嘲笑口誤的國內媒體人。但在中國政府管不到的海外網路，惡搞此事的網友創作還是大量出籠。

時政漫畫家「巴丟草」，5日在推特上傳一張GIF動圖，「習近平在G20發言中，把『輕關易道，通商寬農』說成了『輕關易道，通商寬衣』。我想他大概是這個意思吧。」在這張動圖中，習近平變成像脫衣舞酒吧招牌上的女郎，赤裸著上身搔首弄姿，而「通商寬衣」4個大字則像霓虹燈一樣一閃一閃，傳神的嘲諷成為這一波惡搞潮的經典作品。

作者推特連結：

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