中國一聯結車衝出護欄高懸百米 驚險鏡頭曝光！

中國廣東省廣樂公路昨日上演驚險一幕，一輛載滿小客車的聯結車失控衝出護欄，騰空高懸於離地逾150公尺的高空中。（擷取自《新浪微博》）

2016-09-06 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕這是在拍電影嗎？

根據《中新網》報導，中國廣東省廣樂高速公路，昨（5日）上演極為驚險的一幕，一輛載滿嶄新小客車的聯結車突然失控，先是衝撞路中央護欄，再沿著右側車道滑行近100公尺，最後衝出了道路的安全護欄，整個車頭懸空掛在離谷底逾150公尺的高空中，僅靠殘破的車體支撐才不致墜谷，但搖搖晃晃的景象仍讓人捏了把冷汗。

事發後警方表示，當時車上有駕駛及另一名乘客，救難人員到場後將2人安全救出，並無人員傷亡。據悉，聯結車發生事故的路段屬長下坡，且多彎道，當地警方也頻頻呼籲駕駛大型載具時切勿超速，並嚴禁超載。

見到照片後，網友們驚呼連連，說「這司機大難不死，必有後福」、「還好滿載小客車夠重，如果是空車早就摔下去了」。也有網友笑稱駕駛跟乘客日後恐怕會有心理陰影，還有人把車頭懸空，下方就是萬丈懸崖的驚險景象拿去跟好萊塢電影相比，認為這「比電影還像電影」。