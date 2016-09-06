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胖倉鼠遭蛇入侵吞食 主人發文求救引發論戰

由於倉鼠太胖，這條白條錦蛇吞得很辛苦。（圖擷取自微博）

2016-09-06  16:00

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國微博有一個文章引發眾人討論，一名網友在微博上發文稱自己養2年的寶貝胖倉鼠被一條蛇闖入給吞了，並標注博物雜誌（博物雜誌官方微博），請求博物雜誌回應這是什麼品種的蛇，並哭著說要報「殺子之仇」。

昨（5日）下午微博帳號「小貓妖精麼麼噠」連發兩條微博，稱說：「養了兩年的倉鼠當兒子一樣的，被一條野蛇給吃了」，並標注博物雜誌，詢問這是什麼蛇，「從外邊爬進來吃我倉鼠，我要報殺子之仇」，同時附上蛇進食倉鼠的照片，經網友查證，該蛇為無毒的錦蛇，博物雜誌也做出回應：「po主把蛇放了吧，你把倉鼠餵那麼肥，蛇吞的也挺辛苦的，就體諒體諒」。

一個小時後，這條蛇把胖倉鼠的屍體給吐了出來，而主人最後放下「殺子之仇」，把蛇給放生了；不料這件事卻引發網友論戰，網友質疑倉鼠主人：「為什麼第一時間拍照發微博而不是先救你『兒子』」、「我的天啊，博主為什麼親眼看『兒子』上路，不是去搶救牠」？

但另一派網友則認為主人的行為本來就很正常，「那些說拍照耽誤不搶救的人，不知道無毒蛇吃獵物前都先勒死？開始吞就沒救了好嗎」、「竟然有人說要去救，在不知道蛇有沒有毒的情況下，萬一上去被咬怎麼辦」？

這名主人也回應網友的質疑，「難道倉鼠死了，我也要跟著一起陪葬嗎，在不知道有沒有毒的情況下要我徒手抓蛇？」並無奈表示：「我發文只是想確認蛇的品種來作處理，沒想到我死了倉鼠還要被罵」？

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  • 中國有一名網友養2年的胖倉鼠被野蛇闖入吞嚥，發微博求問蛇品種引發網友論戰。（圖擷取自微博）

    中國有一名網友養2年的胖倉鼠被野蛇闖入吞嚥，發微博求問蛇品種引發網友論戰。（圖擷取自微博）

  • 一個小時後，蛇將倉鼠遺體給吐出。（圖擷取自微博）

    一個小時後，蛇將倉鼠遺體給吐出。（圖擷取自微博）

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