「跳就跳吧！」 強國電梯故障情侶跌落電梯井慘死

2016-09-06 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國再傳電梯奪命意外！昨日凌晨4時許，中國瀋陽市一棟大樓的電梯發生故障，停在6樓與7樓中間，有7人受困在內。救援人員到場後將電梯門打開，並引導民眾逃出，但一對年輕情侶從電梯跳出時，卻不慎摔入電梯井，雙雙慘死。

綜合中媒報導，據當時同樣也受困於電梯內的小左（化名）表示，遇難的沈男與張女是男女朋友，當救難人員打開電梯門時，電梯車廂與地面有高約1公尺左右的高度差，現場有1名保安叫受困民眾往電梯外跳，沈男說了聲「跳就跳吧」便往外跳，張女也隨著他跳，沒想到2人卻都不幸摔落電梯井。

小左指出，這對情侶跳出電梯的時候，電梯門外的保安及救難人員都站在原地，沒有伸手去接，間接導致憾事發生。

2人墜樓後，張女當場死亡，沈男則於送醫搶救後不治，其餘5人成功脫險。據悉，該台電梯常常發生故障，幾乎是三天兩頭就會發生一次，有時候突然停止，有時候是輕微地往下墜，因此經常有人被困在裡面，本次意外發生原因仍待檢警進行進一步的調查。