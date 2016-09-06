達美客機緊急降落那霸機場 疑似艙壓系統出現狀況

達美航空166號班機緊急降落於那霸機場，疑似是飛機艙壓系統出現問題。（圖擷取自NHK）

2016-09-06 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕一架從台北起飛前往東京成田的達美航空166號班機，今日在當地時間12時25分緊急降落在沖繩那霸機場，原因疑似是飛機艙壓系統出現問題。

根據日本媒體《NHK》報導，日本國土交通省那霸機場事務所指出，因機艙儀表顯示艙壓系統出現狀況，為求慎重所以降落於那霸機場進行檢查。