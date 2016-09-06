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幾歲算老人？ 日本調查：70歲以上

2016-09-06  14:31

〔即時新聞／綜合報導〕你覺得幾歲以上就算是老人？已步入高齡化社會的日本對此進行調查，結果發現，認為「70歲以上」算是老人的比例佔最多。

根據世界衛生組織（WHO）認定，老人的定義是在65歲以上，但日本《共同社》報導，日本政府厚生勞動省5日公布針對高齡化社會的意識調查，在問到日本民眾「幾歲算老年人」時，回答「70歲以上」最多，佔41.1%，認為是WHO定義的「65歲以上」，以20.2%居次，調查中還有8.4%的人認為，老人定義與年齡無關。

這份調查中也問及年紀大後想在哪裡生活？有72.2%的人回答「自己家」，搬到養老院只有8.7%，調查也發現，有81.7%的人對老後一個人生活感到不安。

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  • 日本政府調查，對於老人的定義，受訪者中認為「70歲以上」的最多。（歐新社）

    日本政府調查，對於老人的定義，受訪者中認為「70歲以上」的最多。（歐新社）

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