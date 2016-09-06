嗆歐巴馬「妓女之子」 杜特蒂：我後悔了…

菲律賓總統杜特蒂透過發言人發表聲明，內文提到他懊悔以粗俗言語侮辱美國總統歐巴馬。（歐新社）

2016-09-06 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨天爆粗口，以「妓女之子」形容美國總統歐巴馬，讓美方取消今日兩國元首會晤。但有外媒報導指出，杜特蒂已透過發言人發表一份聲明，內文提到他懊悔以粗俗言語侮辱歐巴馬。

綜合外媒報導，杜特蒂透過發言人發出的新聞稿寫到，他後悔自己的粗俗言論造成這麼大的爭議，他未來將對歐巴馬與美菲兩國的外交展現親和力，並會積極促進跟所有國家之間的合作夥伴關係，尤其是跟美國，他們期待可以摒除兩國歧見，並擬出兩國相互負責的工作方式。

另外，發言人也提到，本來已經取消的美菲領導人見面，現在雙方已經達成共識把見面日期延後，詳細是哪一天仍不得而知。