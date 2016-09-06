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女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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與12歲處女做愛「難忘」 救生員又性侵9歲童未遂

2016-09-06  12:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達22歲男子亞薩拉夫（Joshua Asseraf），原擔任兼職游泳池救生員，8月29日因為試圖與一名9歲女童發生性行為，而在一家旅館被FBI探員逮捕。

根據《美國廣播公司》地方台（ABC local 10）報導，亞薩拉夫因四處吹噓與未成年兒童的性經驗，而被FBI盯上，一名探員佯稱是女童珍妮（Jenny）的父親，聲稱從女兒2歲時開始性侵她，騙取亞薩拉夫的信任。

信以為真的亞薩拉夫隨後向臥底探員透露，自己曾與一名12歲處女發生性關係，感覺「難忘」（amazing），還出示該名被害女童與另一名11歲女童的照片，在證據確鑿後被捕法辦。

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  • 美國戀童男子亞薩拉夫被捕。（圖擷取自《美國廣播公司》）

    美國戀童男子亞薩拉夫被捕。（圖擷取自《美國廣播公司》）

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