與12歲處女做愛「難忘」 救生員又性侵9歲童未遂

2016-09-06 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達22歲男子亞薩拉夫（Joshua Asseraf），原擔任兼職游泳池救生員，8月29日因為試圖與一名9歲女童發生性行為，而在一家旅館被FBI探員逮捕。

根據《美國廣播公司》地方台（ABC local 10）報導，亞薩拉夫因四處吹噓與未成年兒童的性經驗，而被FBI盯上，一名探員佯稱是女童珍妮（Jenny）的父親，聲稱從女兒2歲時開始性侵她，騙取亞薩拉夫的信任。

信以為真的亞薩拉夫隨後向臥底探員透露，自己曾與一名12歲處女發生性關係，感覺「難忘」（amazing），還出示該名被害女童與另一名11歲女童的照片，在證據確鑿後被捕法辦。