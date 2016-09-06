同志從後門上車遭司機羞辱 驚動倫敦市長

奧瑪爾被趕下車後拍下公車與司機。（圖擷自DailyMail）

2016-09-06 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕一名英國戲劇導演與他的男朋友於上週五在倫敦搭乘公車時，遭到公車司機以言語羞辱並被趕下車，之後在網路分享他們的遭遇後，引發軒然大波，甚至驚動了倫敦市長。

一名英國51歲的戲劇導演奧瑪爾（Omar Okai）和他36歲的男朋友，上週五晚間在倫敦市中心搭公車時，卻遭到公車司機以言語羞辱，當時他們從公車後門上車，走到前方去刷卡時，司機卻問他們說你們有沒有在英國坐過公車，奧瑪爾回應司機說他是英國人，司機卻不斷跳針說他們是侵略、卑鄙。

接著司機問他們說：「為什麼要從後門上車」，這對同志依然向司機表達歉意，不料司機竟爆出一句：「我敢打賭，你們就是喜歡從後面來」，這對同志感到遭受歧視，問司機說這是什麼意思，司機回應「你們自己知道就好」；司機表明車子不會啟動，這對同志只好下車，後來看到司機開前門給一個乘客上車後就開走。

奧瑪爾在Twitter表示身為一個在英國出身的公民，在今日遭受到這種歧視，令他感到相當哀傷，這件事引發網路的軒然大波，網友紛紛表示這令人感到噁心，並說一對同性戀者在大眾交通運輸上遇到這種羞辱，讓我們感到國家正在倒退；倫敦交通局、警察廳都介入此事件的調查，交通局表示：「我們對於司機的德性要求是採最高標準」。