柯南迷朝聖新景點 「工藤新一家」明年春天開幕
2016-09-06 11:34
日本鳥取縣北榮町將興建「柯南之里集合店鋪」，其中主角工藤新一的住家也將真實呈現。（圖擷自北榮町商工會網站）
〔即時新聞／綜合報導〕日本鳥取縣北榮町是日本知名動漫《名偵探柯南》作者青山剛昌的老家，多年來北榮町多年來都與柯南合作，來吸引粉絲前來觀光。本月初當地再宣布興建「柯南之里集合店鋪」，其中主角工藤新一住家，也將真實呈現。
鳥取縣北榮町多年來結合柯南進行觀光行銷，在走在這個小鎮上，不管是橋梁或是水溝蓋等設施上，都能發現柯南的蹤影。日本《朝日新聞》報導，當地的北榮町商工宣布，將興建3棟木造平房組成的「柯南之里集合店鋪」商業設施，本月1日已舉行動工儀式，其中一棟將重現主角工藤新一的住家模樣。
北榮町商工會表示，許多到訪的觀光客反應，當地的餐飲店相當少，因此這棟「柯南之里集合店鋪」將會設置美食街，滿足遊客需求，另外也會販售柯南周邊商品與當地特產，預計明年春天開幕。
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