希拉蕊演講時咳嗽到說不出話 竟靠川普化解尷尬

希拉蕊今日到克里夫蘭造勢，一度咳嗽到無法說話。（法新社）

2016-09-06 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人希拉蕊雖然民調位居領先，但與對手共和黨候選人川普差距不大，四處奔走拉抬選情，似乎對身體造成不小負擔，在克里夫蘭的一場造勢場合中，希拉蕊嚴重咳嗽到幾乎無法說話。但她幽默表示，「一想到川普我就過敏。」反而博得現場熱烈掌聲。

希拉蕊在今日到克里夫蘭舉辦造勢活動，一開始向現場民眾打招呼後，便開始咳嗽不停，即使喝了一口水情況仍沒改善，但她隨後擠出一句「一想到川普我就過敏。」反而逗得現場支持者哈哈大笑。

不過希拉蕊仍止不住咳意，後續說起話來也有點勉強，顯見美國總統選舉對身心所帶來的極大負擔。

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