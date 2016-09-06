| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台北往東京成田班機 緊急降落沖繩那霸機場 股匯續雙漲 新台幣中午暫收31.418元 大雨來襲！氣象局對9縣市發布大雨、豪雨特報 林口報廢車場火警 火勢猛烈撲救中 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 國際

希拉蕊演講時咳嗽到說不出話 竟靠川普化解尷尬

希拉蕊今日到克里夫蘭造勢，一度咳嗽到無法說話。（法新社）

2016-09-06  10:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人希拉蕊雖然民調位居領先，但與對手共和黨候選人川普差距不大，四處奔走拉抬選情，似乎對身體造成不小負擔，在克里夫蘭的一場造勢場合中，希拉蕊嚴重咳嗽到幾乎無法說話。但她幽默表示，「一想到川普我就過敏。」反而博得現場熱烈掌聲。

希拉蕊在今日到克里夫蘭舉辦造勢活動，一開始向現場民眾打招呼後，便開始咳嗽不停，即使喝了一口水情況仍沒改善，但她隨後擠出一句「一想到川普我就過敏。」反而逗得現場支持者哈哈大笑。

不過希拉蕊仍止不住咳意，後續說起話來也有點勉強，顯見美國總統選舉對身心所帶來的極大負擔。

相關影音：

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 2016美國總統大選 共和黨 川普 希拉蕊 民主黨
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：希拉蕊演講時咳嗽到說不出話 竟靠川普化解尷尬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.