亞洲市值市最大公司 騰訊打敗中國移動

2016-09-06 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕根據到昨天收盤的香港恆股價計算，騰訊股價來到210.20港元，市值達到1.99兆港元（2,566億美元），成為中國市值最大公司，同時也是亞洲市值最大公司，擠進全球市值第 9大公司。

綜合媒體報導，在昨天之前，中國最大市值公司是國企中國移動的1.97兆港元；據統計，自2006年以來，中國市值最大的公司向來是由國企包辦，如中國移動、中國工商銀行或中國石油等，唯一的例外是馬雲的阿里巴巴集團，曾在2014年上市後，很短暫的坐上中國市值最大公司寶座。

《彭博》分析，騰訊股價連上漲3倍之多，主要收入來自手機遊戲和網絡廣告，而騰訊崛起也代表中國經濟朝消費導向轉型，讓私營企業有更多的市場機會來減少國有企業壟斷地位。