歐巴馬疑遭「下馬威」 川普：中國不懂尊重

美國共和黨總統候選人川普。（美聯社）

2016-09-06 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統歐巴馬（Barack Obama）3日搭機抵達杭州準備出席二十國集團（G20）高峰會時，疑似遭到中國官員的「下馬威」，未獲大國元首應有的待遇。美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）對此表示，中國不懂得尊重。

川普表示，這是一個不尊重的情形，如果是他會說，「朋友，你知道嗎，我很尊重你們，但我要關門了，給我離開這裡。」

中國官方則駁斥的「下馬威」這項消息，並痛批這是西方媒體刻意炒作，「個別媒體在事實都沒弄清楚的情況下，就編造新聞且亂加猜測和聯想，這種做法很不專業，只會給人留下個別西方媒體傲慢和自以為是的印象。」