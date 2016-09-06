日本明仁天皇退位難 日本擬訂特別法

日本明仁天皇想退位，日本擬訂特別法執行。（圖擷取自維基百科網路）

2016-09-06 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕日本明仁天皇日前發表演說，打算在生前退位，但是日本並沒有這項先例，引發日本皇室及相關人士努力尋找法律，以期能達到明仁生前退位的想法，最近的一項構想「兩階段論」，先制定特別法讓天皇退位，然後再另外討論修改「皇室典範」。

日本《共同社》報導，第二階段的特別法中，除了天皇退位的永久性制度擬訂，還為打算放寬女性室女性的地位，創設「女性宮家」制度，讓她們婚後依舊保有皇族身份；但有關這一部分，直接打擊到日本一向男子傳家的傳統，部分保守派處於反對立場。

據報導，近來各媒體民調顯示，日本國民接受天皇生前退位的聲浪越來越高，而使得皇室傳出「有必要在一定期限內制定法律」的訊息，而政府也計劃設立專家會議，以討論相關法律問題，如要制定法律包括的內容如退位條件、退休後的稱呼等。