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視察導彈發射好開心 金正恩下令擴大核武成果

金正恩昨前往視導發射演習，他在致詞時表示，北韓的核武力量已邁上新台階，要再接再厲、擴大成果。（法新社）

2016-09-06  09:53

〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨日從黃海北道黃州郡一帶，朝日本海發射疑似為「蘆洞」的3枚導彈，落入日本防空識別區，北韓官媒指出，最高領導人金正恩前往視察導彈發射演習，在發射前金正恩特別強調，北韓的核武力量已邁上新台階，要再接再厲、擴大成果。

根據南韓《韓聯社》報導，北韓官媒朝中社指出，金正恩昨日前往導彈發射地視導演習，他在致詞時表示，北韓核武力量已邁上新台階，取得「奇蹟」般的發展成果，並下令要求北韓軍方要再接再厲、擴大核武研製成果，北韓軍方也自評，導彈部隊的戰力可說是完美無缺。

南韓聯合參謀總部指出，昨日上午適逢南韓總統朴槿惠與中國國家主席習近平在G20進行會談，北韓在兩國元首會面結束後便發射導彈，南韓聯合參謀總部研判，9月9日為北韓「國慶節」，北韓此次發射導彈可能是在臨近國慶、G20高峰會之際，炫耀北韓導彈實力、進行軍事挑釁。

南韓聯合參謀總部研判，北韓此次發射導彈，可能是在臨近國慶、G20高峰會之際，進行軍事挑釁。（美聯社）

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