歐巴馬被杜特蒂嗆 北韓也曾罵過...

2016-09-06 08:54

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）因怒罵美國總統歐巴馬（Barack Obama）「婊子養的」，美方決定取消兩國元首會晤。事實上，歐巴馬上次被國家級元首怒罵，竟是來自北韓當局。

北韓「中央通信社」（KCNA）在2014年時，曾痛罵歐巴馬是隻「猴子」，並狠批美國國務卿凱瑞是隻有著「醜陋下巴」的狼。

《路透》報導，被稱為菲版「川普（Donald Trump）」的杜特蒂，曾罵美國駐菲大使高德柏格（Philip Goldberg））是「同性戀、偽娘」。

杜特蒂昨天啟程前往寮國參加東協峰會，搭機前被媒體問到，歐巴馬可能在美、菲雙方會面時談論人權議題，杜特蒂突爆粗口隔空嗆歐巴馬「你必須保持尊重，不只是拋出問題和陳述，妓女之子（son of a whore）！」