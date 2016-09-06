男學生成績低落 怪罪緊身衣！校長失言挨轟

2016-09-06 08:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一所高中的助理校長莫爾甘特（Phil Morgante）上個月，在公開場合，趁著里約奧運熱潮，竟拿女學生穿緊身衣與男學生考試成績低落當因果關係，公開講的冷笑話被錄音PO網，相關言論遭家長和學生海K。

《每日郵報》報導，莫爾甘特利用朝會時段向全校師生講話，表示奧運開始後，女學生不斷鍛練腹部？但T恤必須覆蓋腹部，並說「女士們，我要責備你們，因為你們的緊身衣服令所有男生的考試低分。」

報導指出，莫爾甘特在校區服務長達25年，在同一間高中任職也有14年。