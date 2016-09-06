| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

男學生成績低落 怪罪緊身衣！校長失言挨轟

2016-09-06  08:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一所高中的助理校長莫爾甘特（Phil Morgante）上個月，在公開場合，趁著里約奧運熱潮，竟拿女學生穿緊身衣與男學生考試成績低落當因果關係，公開講的冷笑話被錄音PO網，相關言論遭家長和學生海K。

《每日郵報》報導，莫爾甘特利用朝會時段向全校師生講話，表示奧運開始後，女學生不斷鍛練腹部？但T恤必須覆蓋腹部，並說「女士們，我要責備你們，因為你們的緊身衣服令所有男生的考試低分。」

報導指出，莫爾甘特在校區服務長達25年，在同一間高中任職也有14年。

廣告
  • 美國高中女學生。示意圖與文無關。（取自網路）

    美國高中女學生。示意圖與文無關。（取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 成績 緊身衣
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：男學生成績低落 怪罪緊身衣！校長失言挨轟


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.