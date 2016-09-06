劫數難逃！男子尋死被勸退、下橋時摔死
2016-09-06 09:05
男子準備下橋時，不幸摔死。（圖片取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名年輕男子爬上橋頂欲尋死，旁人不斷勸戒讓他回心轉意，卻在下橋時不幸摔死。
《太陽報》報導，俄羅斯一名22歲不知名男子，喝醉後爬上位於莫斯科的「克里米亞橋」橋頂尋短，路人紛紛聚集，擔心男子狀況，有人奮勇上橋勸說終讓男子回心轉意。就當兩人緩緩從橋頂往下移動時，該男子疑似因為喝醉重心不穩，直接在眾目睽睽下，從30公尺高的橋頂摔落，當場身亡。
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