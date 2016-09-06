喪禮棺材旁吻別亡夫 人妻竟是殺夫疑犯...
2016-09-06 08:17
澳洲墨爾本一名印度裔女子在丈夫葬禮痛哭失聲，甚至親吻躺在棺材內的亡夫，但這名未亡人竟是用氰化鈉將丈夫毒死的疑犯。（圖截自每日郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕許多謀殺案都從家庭糾紛衍生，即便是枕邊人都可能痛下殺手。有外媒報導指出，澳洲墨爾本一名印度裔女子在丈夫葬禮痛哭失聲，甚至親吻躺在棺材內的亡夫，但誰也沒想到，這名在靈柩面前落淚的未亡人，竟是用氰化鈉將丈夫毒死的嫌犯。
綜合外媒報導，現年32歲的蘇菲亞（Sofia Sam）與丈夫亞伯拉罕（Sam Abraham）育有一個7歲大的兒子，在外人眼中是個相當幸福的家庭。但亞伯拉罕於去年10月在家中過世，死因是心臟病發，在亞伯拉罕的喪禮中，蘇菲亞相當傷心，更在親友面前親吻亡夫額頭。
但當地警方展開數個月的調查，監聽蘇菲亞的電話錄音後，強烈懷疑她用氰化物毒死丈夫，上月以謀殺罪起訴蘇菲亞，且同時起訴一名也涉及這宗謀殺的男子卡馬拉薩（Kamalasanan）。卡馬拉薩曾在亞伯拉罕死前3個月，因襲擊亞伯拉罕而被控告謀殺。
亞伯拉罕曾在去年10月回家鄉探望親人，當時他就預告自己不久就要死亡，當時親人都以為他在說笑，結果數天後就收到亞伯拉罕的死訊。蘇菲亞與卡馬拉薩現正被警方羈押候審，將於明年2月出庭應訊。
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