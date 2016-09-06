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嘲笑習近平誤說「通商寬衣」傳媒體人遭中共約談

2016-09-06  08:14

〔即時新聞／綜合報導〕G20高峰會昨日在中國杭州展開，卻傳中國國家主席習近平在演講中引經據典卻造成口誤，將「通商寬農」說成「通商寬衣」。如今卻傳出，在網路上嘲笑習近平的媒體人已經被約談。

香港《蘋果日報》報導，一名《南都》前記者寫到，「牆內因爲比較早嘲笑『寬衣』的媒體人，已經被約談、批評了，他的發言被懶惰的人截圖直接轉發。希望不要有更壞的後果。這光天化日講的話，全世界都聽得到，其實也不存在第一個聽到的那個人。」

習近平在前日演講過程中，引用《國語‧晉語四》中的「輕關易道，通商寬農」，原本要用來形容中國的經濟立場，但習近平卻將「寬農」說成了「寬衣」，在網友之間瘋傳，但中國官方也開始封殺相關言論及影片。

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  • 中國國家主席習近平。（路透）

    中國國家主席習近平。（路透）

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