絕種80年的袋狼 疑似被目擊現身澳洲

袋狼又名塔斯馬尼亞虎 ，是曾存活在澳洲的肉食有袋類動物，但早在80年前就已絕種。（圖截自維基百科）

2016-09-06 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕袋狼（Thylacinus）又名塔斯馬尼亞虎（Tasmanian tiger），是曾存活在澳洲的肉食有袋類動物，但袋狼早在80年前就已絕種。有外媒報導指出，有民眾宣稱在澳洲阿得雷德（Adelaide）拍攝到袋狼出沒，80年前被宣告絕種的袋狼很可能仍存活於世。

綜合外媒報導，一個澳洲動物愛好組織近來聲稱，有民眾於今年2月在自家住宅後園拍攝到袋狼出沒，影片中只有3秒鐘的模糊身影，隱約可以看到一隻尾巴疑似有花紋的犬類動物，拍攝者更說聽到該動物的叫聲，該組織認為這隻動物就是袋狼，且目前他們已收到5起目擊袋狼出沒的個案。

袋狼曾廣泛分佈在澳洲草原，後來因為遭到人類濫殺而面臨絕種，最後一隻袋狼於1936年在澳洲荷伯特動物園（Hobart zoo）過世後，各界就普遍認為袋狼已絕種。雖然後來不斷有人聲稱在澳洲各地見過袋狼出沒，但最後都證實只是有條紋的野狗而已。

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