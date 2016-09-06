挑戰喝失身酒 正妹下場超淒慘...

這款酒酒精含量高達12%，後勁強大。（圖取自YouTube）

2016-09-06 08:02

〔即時新聞／綜合報導〕最近網路上有一種酒叫失身酒「Four Loko」被網友們熱烈討論，不少正妹拍下挑戰失身酒的畫面放在網路上，先前中國才有正妹直播喝失身酒的實驗，沒想到睡到不醒人事，現在又有正妹挑戰，沒想到她喝下後不到10分鐘馬上「出事」！

前香港港姐、TVB美女主持人吳幸美在節目上挑戰失身酒，其實她本身滴酒不沾，這次她嘗試喝失身酒也相當緊張。吳幸美喝完酒之後，反應劇烈，一下哭一下笑，不久後便開始頭暈，結果10分鐘後直接在桌上睡著，15分鐘後才恢復意識。吳幸美提醒大家這酒真的後勁強大，真的別輕易嘗試。

這款酒酒精含量高達12%，後勁強大，只要多喝一點就會醉得不知道發生什麼事，美國已有十多個州已禁止它販售。

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