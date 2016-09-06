阿富汗首都接連3爆炸 至少24死、91傷

阿富汗首都喀布爾於當地時間5日晚間接連發生3起爆炸事件，造成至少24人死亡與91人受傷，塔利班也已出面承認發動自殺攻擊。（美聯社）

2016-09-06 06:42

〔即時新聞／綜合報導〕近年來阿富汗不斷遭到恐怖組織塔利班（Taliban）攻擊，有外媒報導指出，阿富汗首都喀布爾（Kabul）於當地時間5日晚間接連發生3起爆炸事件，造成至少24人死亡與91人受傷，塔利班也已出面承認發動自殺攻擊。

綜合外媒報導，其中2次的爆炸發生在阿富汗國防部附近，2名炸彈客相繼引爆炸彈，意圖在國防部員工下班時造成重大傷亡，因此造成至少24人死亡與91人受傷，其中包括1名警長和將軍身亡。在這2起爆炸前，喀布爾一處住了外籍人士住宅區也遭汽車炸彈攻擊和槍擊。

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）強烈譴責攻擊事件，他說敵人因為無法攻擊阿富汗軍隊，才會去攻擊平民所在的城市、清真寺、學校。過去15年來不斷攻擊親美阿富汗政府的塔利班，也在爆炸發生不久後出面承認犯案。